Burcu Esmersoy: Türk lirasındayım, kafamı dolarla yormuyorum

Yıllar önce dolar yatırımı yapması söylendiğinde doların 2,56 olduğunu belirten Burcu Esmersoy, dolara yatırım yapmadığını açıkladı.

Sunucu Burcu Esmersoy'a, Türkiye'deki ekonomik dalgalanmalara ilişkin soru yöneltildi.

Dalgalanmalardan etkilenip etkilenmediği sorulan Esmersoy, kendisine yıllar önce dolara yatırım yapma tavsiyesi verildiğini anlattı.

Doların 2,56 olduğu dönemlerde bankacısının kendisini geçiştirmesi üzerine dolar almadığını ve o zamandan bu zamana dolar alamadığını belirten Esmersoy, kendisini eski kafalı olarak tanımladı.

"TÜRK LİRASINDAYIM KAFAMI DOLARLA YORMUYORUM"

Pazar Postası'na konuşan Burcu Esmersoy, Türk lirasında olduğunu ve kafasını dolar konusunda yormadığını dile getirdi.

Esmersoy, "Bu konuda dünyanın en komik hikayesine sahibim. Benim finans işinde çalışan çok başarılı bir arkadaşım var. Yıllar önce onların bahçesindeyiz. Arkadaşım Seda, 'Burcu dolar çıkacak, dolara yatırım yap' dedi. O zamanlar dolar 2,56 filandı… Bankacımı arayıp fikrini sordum. 'Ya boşver' dedi. O günden bugüne dolar alamadım gitti. Ben eski kafalıyım. Bize hep 'Evin olsun' diye öğretildi. Şükür geleceğimi garanti altına alacak bir yatırımım var. Türk lirasındayım ve kafamı dolar konusunda yormuyorum." açıklamalarında bulundu.