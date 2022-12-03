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    Burcu Kara, ikinci kez anne oldu

    Ali Çınar adında bir oğlu olan oyuncu Burcu Kara, ikinci oğlu Can'ı kucağına aldı. Kara, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
    • 03.12.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 09:00
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    Burcu Kara, ikinci kez anne oldu

    Güzel oyuncu Burcu Kara, 2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturdu.

    2017'de ise Ali adını verdiği oğlunu kucağına aldı.

    İlk kez annelik duygusunu tadan Kara, ikinci bebeğini kucağına almak için gün saymaya başladı.

    40'ncı hafta paylaşımı

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan oyuncu, her anını takipçileriyle paylaştı.

    Son günlerde karnı burnunda pozlar veren Burcu Kara, 40'ncı haftada çekildiği pozları hayranlarının beğenisine sundu.

    Burcu Kara, ikinci kez anne oldu #1

    "Her an her şey olabilir"

    Paylaşımına da, "41'i paylaşabilir miyim sizinle bilmiyorum. Hazır fotoğraf çekenim varken bunlar da elimizde bulunsun. Her an her şey olabilir bu süreçte. İyi ki almışım bu yazı yazılan tabloları da,çok işe yarıyor." notunu düştü.

    "Can'ımız geldi"

    Ardından hastaneden paylaşım yapan Burcu Kara, doğum yaptığını duyurdu.

    Oğlunun elini tuttuğu anı paylaşan Kara, "Can'ımız geldi" dedi.

    Burcu Kara, ikinci kez anne oldu #2

    Burcu Kara, ikinci kez anne oldu #3


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