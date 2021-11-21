Burcu Özbek: Hayatım boyunca tek başıma mücadele ettim

Bir dergiye röportaj veren Burcu Özbek, "Can simidim içimdeki çocuk. Çoğu zaman hakikaten içinden çıkamadığım durumlarda, kendimle baş başa kaldım hep" ifadelerini kullandı.

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özbek, oyunculuğuyla beğeni topluyor.

Hem oyunculuğu hem güzelliği hem de İlhan Şen'le olan uyumu beğenilen Özbek, Güneşin Kızları sayesinde adını geniş kitlelere duyurdu.

Güneşin Kızları dizisinden sonra birçok projede rol alan Özbek, bir dergi için objektif karşısına geçti.

Hayatına ilişkin açıklamalar yapan oyuncu, hep tek başına mücadele ettiğini söyledi.

"CAN SİMİDİM İÇİMDEKİ ÇOCUK"

Burcu Özberk, Elele Dergisi için objektif karşısına geçti. Hayattaki zorluklara karşı tek başına mücadele ettiğini söyleyen Özberk şu ifadeleri kullandı;

"Can simidim içimdeki çocuk. Hayatım boyunca mücadelelerimi tek başıma gerçekleştirdim.

Çoğu zaman hakikaten içinden çıkamadığım durumlarda, kendimle baş başa kaldım hep. Bu bana biraz hüzünlü geliyor artık."