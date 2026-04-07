Fenomen Cem Özkök, namaz kılmasını eleştirenlere cevap verdi: Dövme abdest geçiriyor

'Foşur foşur temizlik' deyimiyle hafızalara kazınan içerik üreticisi Cem Özkök, Esra Ceyhan'ın programına katıldı.

Samimi açıklamalarda bulunan Özkök, 'Dövme ile namaz olmaz' eleştirilerine verdiği yanıtla gündem oldu.

"DÖVME ABDEST GEÇİRİYOR"

“Tövbe haşa şunu yazan var: ‘Hiç namaz kılma, dövmen var.’ Bak bak bak.. Bunun hükmünü verecek sen değilsin. Dövme abdest geçiriyor bu arada. Şu anki aklım olsa sağlığım için yaptırmazdım.”

Özkök'ün ifadeleri sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar dövmenin abdest geçirdiğini söylerken bazıları da reddetti.