Ekrem İmamoğlu'na mahkemedeki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı

Türkiye'nin takip ettiği davanın görülmesine devam ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' davasında dün 16. duruşma görüldü.

Kamuoyunun da yakından takip ettiği davada bir gelişme daha yaşandı.

YARGI MENSUPLARINA SÖZLERİ NEDENİYLE SORUŞTURMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında 'kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yapılan açıklamada soruşturmada görev yapan yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği iddia edilen "Bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır…" sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

'KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET' SUÇUYLA TAHKİKAT BAŞLATILDI

Açıklamada şu sözler yer aldı:

Bir kısım basın yayın organı ile sosyal medya hesaplarında; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 esas sayılı dosyasının 06.04.2026 tarihli duruşmasında sanık Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu ve kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen soruşturmada görev yapan yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği anlaşılan "Bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır…" sözleri nedeniyle, 'kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret' suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.