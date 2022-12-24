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- Buse Terim'in 20 bin TL'lik ayakkabılarıyla dikkat çekti
Buse Terim'in 20 bin TL'lik ayakkabılarıyla dikkat çekti
- 24.12.2022 - 09:49
- Güncelleme : 24.12.2022 - 10:24
Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla sık sık gündemde yer alan Buse Terim yine olay oldu.
Volkan Bahçekapılı ile 8 yıl önce nikah masasına oturarak hayatlarını birleştiren Buse Terim, 2016 yılında ilk kızı Nil'i, 2018'de de ikinci kızı Naz'ı kucağına aldı.
İkinci el ayakkabıya verdiği fiyat olay oldu
İki kez anne olmanın heyecanını yaşayan Buse Terim Bahçekapılı, geçtiğimiz günlerde dolabındaki eşyaları, ikinci el kıyafetletini satışa çıkardığı bir platformda kızına ait eski bir ayakkabıyı 2 bin 300 TL'den satışa koyunca eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
Balon ayakkabılarla gündemde yerini aldı
Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla oldukça ilgi gören Buse Terim, şimdi de balon konseptli bir ayakkabı giydi.
Buse Terim 20 bin liralık ayakkabısı ile fotoğraf paylaşınca sosyal medyanın diline düştü.
Eleştirilerin hedefi oldu
Oldukça ilginç ayakkabılarıyla verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Terim'e sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.
Ayakkabılarını domatese benzettiler
Sosyal medya kullanıcılarının, Instagram'dan Buse Terim'in fotoğrafına yaptığı yorumlar ve tepkiler gülümsetti.
Terim paylaştığı fotoğrafın ardından, "Kırmızı biberin üstüne basmış", "Elma şekerine mi basmış?", "Ayağanın altına pazarlarda satılan salça torbalarından yapıştırmış", "Gözüm kanadı." Gibi tepkilere yol alçtı.