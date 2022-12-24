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    Buse Terim'in 20 bin TL'lik ayakkabılarıyla dikkat çekti

    Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile gündem oldu. Buse Terim’in “Balon” konseptli 20 bin TL değerindeki tasarım ayakkabısı eleştirlerin hedefi oldu.
    • 24.12.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 10:24
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    Buse Terim'in 20 bin TL'lik ayakkabılarıyla dikkat çekti

    Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla sık sık gündemde yer alan Buse Terim yine olay oldu.

    Volkan Bahçekapılı ile 8 yıl önce nikah masasına oturarak hayatlarını birleştiren Buse Terim, 2016 yılında ilk kızı Nil'i, 2018'de de ikinci kızı Naz'ı kucağına aldı.

    İkinci el ayakkabıya verdiği fiyat olay oldu

    İki kez anne olmanın heyecanını yaşayan Buse Terim Bahçekapılı, geçtiğimiz günlerde dolabındaki eşyaları, ikinci el kıyafetletini satışa çıkardığı bir platformda kızına ait eski bir ayakkabıyı 2 bin 300 TL'den satışa koyunca eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

    Buse Terim in 20 bin TL lik ayakkabılarıyla dikkat çekti #1

    Balon ayakkabılarla gündemde yerini aldı

    Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla oldukça ilgi gören Buse Terim, şimdi de balon konseptli bir ayakkabı giydi.

    Buse Terim 20 bin liralık ayakkabısı ile fotoğraf paylaşınca sosyal medyanın diline düştü.

    Buse Terim in 20 bin TL lik ayakkabılarıyla dikkat çekti #2

    Eleştirilerin hedefi oldu

    Oldukça ilginç ayakkabılarıyla verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Terim'e sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

    Buse Terim in 20 bin TL lik ayakkabılarıyla dikkat çekti #3

    Ayakkabılarını domatese benzettiler

    Sosyal medya kullanıcılarının, Instagram'dan Buse Terim'in fotoğrafına yaptığı yorumlar ve tepkiler gülümsetti.

    Terim paylaştığı fotoğrafın ardından, "Kırmızı biberin üstüne basmış", "Elma şekerine mi basmış?", "Ayağanın altına pazarlarda satılan salça torbalarından yapıştırmış", "Gözüm kanadı." Gibi tepkilere yol alçtı.

    Buse Terim in 20 bin TL lik ayakkabılarıyla dikkat çekti #4


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