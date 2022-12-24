Haberler

Magazin Haberleri

Buse Terim'in 20 bin TL'lik ayakkabılarıyla dikkat çekti

Buse Terim'in 20 bin TL'lik ayakkabılarıyla dikkat çekti

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile gündem oldu. Buse Terim’in “Balon” konseptli 20 bin TL değerindeki tasarım ayakkabısı eleştirlerin hedefi oldu.