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- Çağla Şıkel: Hem anneyim hem de baba
Çağla Şıkel: Hem anneyim hem de baba
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, iki çocuğuna hem annelik hem de babalık yaptığını söyledi.
- Haber Merkezi
- 20.04.2022 - 14:49
- Güncelleme : 20.04.2022 - 15:04
2008 yılında dünyaevine giren Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2015 yılında boşanmıştı.
Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ’dan olan Kuzey’i 2008’de, Uzay’ı 2012’de dünyaya getirmişti.
İki çocuğunun da velayetini alan ünlü manken, çocuklarını ve anneliği anlattı.
"Çocuklar çok farklı"
Anneliği deliliğe benzeten Şıkel, “Biri çok heyecanlı, çok aşk dolu, eğlenceli; diğeri ergenliğin başında kapalı bir kutu. Hem parmağını sallayan babayım evde hem de eteğinin arkasına saklandıkları anneyim. Annelik tuhaf bir delilik hali.” dedi.