Petrol
108.73
1.38%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
617.876
2.74%
BTXN Coin
29.92
-3.73%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Çağla Şıkel: Hem anneyim hem de baba

    Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, iki çocuğuna hem annelik hem de babalık yaptığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 14:49
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 15:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çağla Şıkel: Hem anneyim hem de baba

    2008 yılında dünyaevine giren Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2015 yılında boşanmıştı.

    Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ’dan olan Kuzey’i 2008’de, Uzay’ı 2012’de dünyaya getirmişti.

    İki çocuğunun da velayetini alan ünlü manken, çocuklarını ve anneliği anlattı.

    "Çocuklar çok farklı"

    Anneliği deliliğe benzeten Şıkel, “Biri çok heyecanlı, çok aşk dolu, eğlenceli; diğeri ergenliğin başında kapalı bir kutu. Hem parmağını sallayan babayım evde hem de eteğinin arkasına saklandıkları anneyim. Annelik tuhaf bir delilik hali.” dedi.

    Çağla Şıkel: Hem anneyim hem de baba #1

    Çağla Şıkel: Hem anneyim hem de baba #2

    Çağla Şıkel: Hem anneyim hem de baba #3

    Çağla Şıkel: Hem anneyim hem de baba #4


    İlginizi Çekebilir

    Trabzon'daki heyelanların sayısı 100'ü geçti
    3. Sayfa

    Trabzon'daki heyelanların sayısı 100'ü geçti

    Mahkum dizisinde Seray Kaya gitti, yepyeni bir yıldız geldi! O isim İstanbullu Gelin'de fırtınalar estirmişti
    Medya

    Mahkum dizisinde Seray Kaya gitti, yepyeni bir yıldız geldi! O isim İstanbullu Gelin'de fırtınalar estirmişti

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Görüş Bildir