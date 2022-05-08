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    Cambridge Dükü ve Düşesi, ilk adlarıyla tanınmak istiyor

    Çift, Kraliyet'teki geleneğin dışına çıkmaya karar verdi. İngiliz basını, "Daha ulaşılabilir, daha az resmi olmak istiyorlar" diye yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2022 - 16:41
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    Cambridge Dükü ve Düşesi, ilk adlarıyla tanınmak istiyor

    Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi eşi Kate Middleton, Belize, Jamaika ve Bahamalar gezisinden sonra Kraliyet Ailesi'ni modernize etmek istiyor.

    William ve Middleton, ziyaretleri sırasında geçmişte İngiliz monarşisinin köle ticaretindeki rolü nedeniyle tepkilerin odağına oturmuştu.

    Unvanla hitap edilmesini istemiyorlar

    Cambridge Dükü ve Düşesi'nin, Karayipler turunun ardından unvanlarıyla değil, ilk adlarıyla tanınmak istedikleri belirtiliyor.

    İngiltere basınında yer alan haberlere göre; çift, halk arasında Kate ve William olarak bilinmeyi hedefliyor.

    Sekiz günlük gezi etkiledi

    Bir Kraliyet kaynağı, Mirror'a yaptığı açıklamada, sekiz günlük gezinin kararda etkili olduğunu söyledi.

    "Daha ulaşılabilir, daha az resmi..."

    Konuyla ilgili yapılan, "Daha ulaşılabilir, daha az resmi, daha az havasız olmak ve birçok gelenekten kopmak istiyorlar." açıklamasına yer verildi.

    Söz konusu tura ilişkin fikir birliğinin "güncelliğini yitirmiş, temassız, fazla resmi" şeklinde olduğuna dikkat çekildi.

    Cambridge Dükü ve Düşesi, ilk adlarıyla tanınmak istiyor #1

    Cambridge Dükü ve Düşesi, ilk adlarıyla tanınmak istiyor #2


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