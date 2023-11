Can Aslantuğ, annesi ve babası gibi oyuncu oldu: Kızıl Goncalar'da rol alacak Babası ve annesinin izinden gitmeyi tercih eden Can Aslantuğ oyuncu oldu.

27 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdıkları günden beri magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan uzun zamandır gündemden düşmüyor.

Her açıklamaları ve her paylaşımları çok konuşulan ünlü çift, bu defa oğulları Can ile konuşuluyor.

Ailecek oyuncu oldular

Babası ve annesinin izinden gitmeyi tercih eden Can Aslantuğ oyuncu oldu.

Babası ve annesinden izinden giderek oyuncu olmayı tercih eden Can Aslantuğ'un dizisi belli oldu. Can Aslantuğ, Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolleri paylaştığı Kızıl Goncalar'ın kadrosuna dahil oldu.