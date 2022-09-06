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    Cansel Çördük'ten Mehmet Ali Erbil itirafı

    Kısmetse Olur programında tanınan Cansel Çördük, Mehmet Ali Erbil'in 14 yaşında kendisini otele çağırdığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 10:10
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    Cansel Çördük'ten Mehmet Ali Erbil itirafı

    Bir dönem yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasında gelin adayı olarak dikkat çeken Cansel Çördük, yarışmadan sonra sosyal medya fenomenine dönüşen isimlerden.

    Instagram hesabından günlük hayatına dair paylaşımlarda bulunan Çördük, dün akşam bir itirafta bulundu.

    Cansel Çördük ten Mehmet Ali Erbil itirafı #1

    Çördük, en son verdiği röportajda, çarpıcı açıklamaları yüzünden gündem olan Mehmet Ali Erbil ile ilgili bir anısını paylaştı.

    Ünlü fenomen, daha 14 yaşındayken Mehmet Ali Erbil'in kendisine ilişki teklifi ettiğini söyledi.

    Cansel Çördük ten Mehmet Ali Erbil itirafı #2

    İşte Çördük'ün paylaşımı:

    "14 yaşımda beni otele çağırdı"

    "Mehmet Ali Erbil, ben 14-15 yaşındayken bir arkadaşımdan rızam olmadan numaramı alıp aradı. Beni flört etmek için otele çağırdı. Bu piyasada bu çok yaygın. İyi ki yaşımın saflığına düşüp bir hata yapmadım.

    Cansel Çördük ten Mehmet Ali Erbil itirafı #3

    "Paralı sapık"

    18 yaş altındaki kızlar maalesef böyle şeylere ya da vaatlere çok kanıp travmatik cinsel şeyler yaşıyorlar. Lütfen hayatta hiçbir şey için acele etmeyin kimseye kendinizi kullandırmayın. Özellikle bu tip paralı sapıklara."

    Cansel Çördük ten Mehmet Ali Erbil itirafı #4

    Cansel Çördük ten Mehmet Ali Erbil itirafı #5

    Cansel Çördük ten Mehmet Ali Erbil itirafı #6

    Cansel Çördük ten Mehmet Ali Erbil itirafı #7

    Cansel Çördük ten Mehmet Ali Erbil itirafı #8

    Cansel Çördük ten Mehmet Ali Erbil itirafı #9

    Cansel Çördük ten Mehmet Ali Erbil itirafı #10


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