Şarkıcı Metin Özülkü ameliyat oldu! Son sağlık durumu

Bir dönemin usta sanatçılarından Metin Özülkü, sağlık sorunuyla gündeme geldi. Özülkü, sosyal medya hesabından protez ameliyatı olduğunu açıkladı.

"Yıllardır ötelediğimiz ufak bir problemimiz vardı, sonunda karar verdik ve ameliyatımızı olduk. Her şey gayet yolunda."

15 YIL EVLAT HASRETİ YAŞAMIŞLARDI

1988 yılından evlenen Eda Özülkü ve Metin Özülkü çifti, tam 15 yıl evlat hasreti çektikten sonra 2004 yılında ikizlerini kucaklarına almışlardı.

Öte yandan ikiz erkek çocuk annesi olan Eda Özülkü, zaman zaman ikizleriyle paylaşımlar yapıyor. Şimdilerde 20 yaşında olan Eda Özülkü ve Metin Özülkü çiftinin ikizleri Baran ve Volkan'ı görenler, gözlerine inanamıyor.