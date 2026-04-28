Cem Özkök, Somali'de yetimhane açtı

Cem Özkök, sosyal medyada çektiği temizlik videolarıyla tanındı.

Camiler, sokaklar ve yardıma muhtaç kişiler olmak üzere birçok yeri temizleyen Özkok, bir kez daha kalplere dokundu.

SOMALİ'DE YETİMHANE

İçerik üreticisi Cem Özkök Somali’de 100 kız çocuğu için barınma ve eğitim imkanı sunan yatılı bir yetimhaneyi hayata geçirdi.

KAPASİTESİNİ 400'E ÇIKARDI

Yetimhanenin kapasitesinin artırılması amacıyla çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Mevcut tesisin 400 kişilik kapasiteye ulaşması için ek bina inşaatı sürdürülüyor.

Cem Özkök, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, Afrika’daki çalışmalarına devam edeceğini belirterek, bir sonraki hedefinin yine yetimler ve ihtiyaç sahibi ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik projeler olduğunu ifade etti.