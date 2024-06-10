Cem Yılmaz: Sağ gözüm yüzde 50 görmüyor Cem Yılmaz, stand up gösterisi esnasında gözündeki rahatsızlıktan bahsetti. Yılmaz, sağ gözünün yüzde 50 görmediğini açıkladı.

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, CMXXIV adlı gösterisi esnasında sağlık sorunundan bahsetti.

Yılmaz, sağ gözünün yüzde 50 görmediğini açıkladı. Ünlü komedyen, doktorunun kendisine sağ gözünde çok enteresan bir hastalık olduğunu söylediğini ifade etti.

"Ben bu mesleğe gözümü verdim"

Yılmaz “Retina yerinden ayrılmış. Sağ gözüm yüzde 50 görmüyor artık. Meslek ağabey. Ben işte bu mesleğe gözlerimi verdim. Zeki Müren nasıl kalbini verdi sizlere, ben de bu mesleğe gözümü verdim." dedi.