Cengiz İmren'in 5 milyon TL'lik hediyesi

Şarkıcı Cengiz İmren, değeri 5 milyon TL olan aracıyla görüntülendi.

90'lı yılların en ünlü isimlerinden 48 yaşındaki şarkıcı Cengiz İmren, önceki gün Bebek'te görüntülendi. İmren'den daha çok bindiği araba dikkat çekti.

"Araba hediye"

Değeri 5 milyon TL olan arabasıyla ilgili konuşan İmren, "Bu araba hem yapımcım hem de yakın arkadaşım olan kişinin hediyesi bana. Çok kıymetli bir dosta sahibim ki bana böyle bir aracı hediye etti." dedi.

"Ben seçiyorum"

Meslektaşları Sibel Can, Özcan Deniz ve İbrahim Tatlıses'e şarkı hazırladığını söyleyen İmren, gazetecilerin "Ünlü isimlerle çalışmak zor mu?" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi: "Şarkı yaptığım kişileri ben seçerim. O yüzden bu soruyu bana değil onlara sorun."



