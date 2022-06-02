Petrol
113.22
-2.64%
Euro
17.6904
1.11%
Dolar
16.4721
0.49%
Altın
982.91
1.00%
Borsa
2593
0.00%
Bitcoin
499.344
-4.17%
BTXN Coin
12.33
-2.22%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Cengiz İmren'in 5 milyon TL'lik hediyesi

    Şarkıcı Cengiz İmren, değeri 5 milyon TL olan aracıyla görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 14:07
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 14:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cengiz İmren'in 5 milyon TL'lik hediyesi

    90'lı yılların en ünlü isimlerinden 48 yaşındaki şarkıcı Cengiz İmren, önceki gün Bebek'te görüntülendi. İmren'den daha çok bindiği araba dikkat çekti.

    "Araba hediye"

    Değeri 5 milyon TL olan arabasıyla ilgili konuşan İmren, "Bu araba hem yapımcım hem de yakın arkadaşım olan kişinin hediyesi bana. Çok kıymetli bir dosta sahibim ki bana böyle bir aracı hediye etti." dedi.

    "Ben seçiyorum"

    Meslektaşları Sibel Can, Özcan Deniz ve İbrahim Tatlıses'e şarkı hazırladığını söyleyen İmren, gazetecilerin "Ünlü isimlerle çalışmak zor mu?" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi: "Şarkı yaptığım kişileri ben seçerim. O yüzden bu soruyu bana değil onlara sorun."

    Cengiz İmren in 5 milyon TL lik hediyesi #1

    Cengiz İmren in 5 milyon TL lik hediyesi #2


    İlginizi Çekebilir

    Özlem Yıldız, sezonu Bodrum'da açtı
    Magazin

    Özlem Yıldız, sezonu Bodrum'da açtı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Nilüfer'ın kızından duygusal paylaşım
    Magazin

    Nilüfer'ın kızından duygusal paylaşım

    Görüş Bildir