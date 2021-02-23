Yangın haberini duyar duymaz olay yerine gelen Çılgın Sedat, engelli oğluna sarılıp gözyaşlarına boğuldu.

Şarkıcı Çılgın Sedat'ın Beylikdüzü'ndeki villasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, evde maddi hasar oluştu.

Haberi alır almaz olay yerine gelen Çılgın Sedat ise engelli çocuğunu ve ailesini göremeyince sinir krizi geçirdi.

ENGELLİ OĞLUNA SARILIP AĞLADI

Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı şarkıcı, kısa süre sonra ailesine kavuştu. Engelli oğluna ve ailesine sarılan Sedat, uzun süre gözyaşı döktü.

"HER ŞEY YANMIŞ"

Yangın esnasında evde olmadığını belirten Çılgın Sedat, “Küçük oğlum aradı. Ağlayarak baba yangın çıktı diye. Kameralara bakıyorum hepsi yanmış, hiçbir şey göremiyorum. Alt kattan bir yerden çıkmış. Elektrik kontağıyla mı alakalı bilmiyorum. Ailem evdeydi. Eşim kötü durumda biraz.” dedi.

Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı ViDEO