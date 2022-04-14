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- Claudia Heffner Peltz'in Osmanlı yadigarı kolyesi
Claudia Heffner Peltz'in Osmanlı yadigarı kolyesi
- Haber Merkezi
- 14.04.2022 - 07:33
- Güncelleme : 14.04.2022 - 07:56
Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz geçtiğimiz gün görkemli bir düğünle evlendi. Gelinin annesi Claudia Heffner Peltz'in kolyesi geceye adeta damga vurdu
67 yaşındaki kaynananın taktığı elmas kolye Claudia Heffner Peltz, Osmanlı yadigarı çıktı.
Kaynananın kolyesi
Anne Peltz, kızının düğünde dünyaca ünlü bir markaya ait olan saks mavisi sade bir elbise giydi. Gelinin annesinin taktığı kolye de dikkatlerden kaçmadı.
95 karatlık 'Star Of The East' (Doğunun Yıldızı) isimli kolye, ilk olarak Sultan Abdülhamid'in koleksiyonundaydı. Pierre C. Cartier tarafından satın alınan kolye, 1908'de Evelyn Walsh McLean'e hediye edildi.
Sahibi sır gibi saklanıyordu
Ölümünün ardından kolye, Amerikalı kuyumcu Harry Winston'a satıldı. Winston ise kolyeyi Mısır Kralı Faruk'a sattı. Kral Faruk'un 1952'de devrilmesinden birkaç yıl sonra, kolye Winston'a geri verildi. Harry Winston, geçtiğimiz yıllarda kolyeyi ismi açıklanmayan bir milyardere satmıştı. O alıcının da Claudia Heffner Peltz'in eşi Nelson Peltz olduğu düğünle birlikte ortaya çıkmış oldu. Kolyenin fiyatı ise halen belirsizliğini koruyor.