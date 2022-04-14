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    Claudia Heffner Peltz'in Osmanlı yadigarı kolyesi

    Yılın en dikkat çeken düğününe son olarak anne Claudia Heffner Peltz'in kolyesi damgasını vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 07:33
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 07:56
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    Claudia Heffner Peltz'in Osmanlı yadigarı kolyesi

    Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz geçtiğimiz gün görkemli bir düğünle evlendi. Gelinin annesi Claudia Heffner Peltz'in kolyesi geceye adeta damga vurdu

    67 yaşındaki kaynananın taktığı elmas kolye Claudia Heffner Peltz, Osmanlı yadigarı çıktı.

    Kaynananın kolyesi

    Anne Peltz, kızının düğünde dünyaca ünlü bir markaya ait olan saks mavisi sade bir elbise giydi. Gelinin annesinin taktığı kolye de dikkatlerden kaçmadı.

    95 karatlık 'Star Of The East' (Doğunun Yıldızı) isimli kolye, ilk olarak Sultan Abdülhamid'in koleksiyonundaydı. Pierre C. Cartier tarafından satın alınan kolye, 1908'de Evelyn Walsh McLean'e hediye edildi.

    Sahibi sır gibi saklanıyordu

    Ölümünün ardından kolye, Amerikalı kuyumcu Harry Winston'a satıldı. Winston ise kolyeyi Mısır Kralı Faruk'a sattı. Kral Faruk'un 1952'de devrilmesinden birkaç yıl sonra, kolye Winston'a geri verildi. Harry Winston, geçtiğimiz yıllarda kolyeyi ismi açıklanmayan bir milyardere satmıştı. O alıcının da Claudia Heffner Peltz'in eşi Nelson Peltz olduğu düğünle birlikte ortaya çıkmış oldu. Kolyenin fiyatı ise halen belirsizliğini koruyor.

    Claudia Heffner Peltz in Osmanlı yadigarı kolyesi #1

    Claudia Heffner Peltz in Osmanlı yadigarı kolyesi #2

    Claudia Heffner Peltz in Osmanlı yadigarı kolyesi #3

    Claudia Heffner Peltz in Osmanlı yadigarı kolyesi #4

    Claudia Heffner Peltz in Osmanlı yadigarı kolyesi #5


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