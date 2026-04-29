Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay İstanbul'u terk ediyor

Türk televizyonunun popüler yapımlarından Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Havuç' karakteriyle adından söz ettiren Furkan Kızılay, uzun süredir aşk yaşadığı Tutku Yılmaz ile 1 Haziran 2025'te evlenmişti.

YENİ ROTA: SAPANCA

Mutlu bir evlilik sürdüren çift, İstanbul'u terk etme kararı aaldı. Oyuncu, şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşarak eşiyle birlikte Sapanca'ya taşınacağını açıkladı.

Sapanca'daki evi 10 yıl önce satın aldığını söyleyen Furkan Kızılay, şehir hayatının kendisini yorduğunu ve artık doğayla iç içe bir yaşam istediğini ifade etti.

"HEP AKLIMDAYDI"

"Aklımda hep bir gün burada yaşama fikri vardı. Şehir hayatının kaosu, trafiği, stresi beni yordu. Kaliteli bir yalnızlık arayışındaydık."

Eşiyle Sapanca'daki evi görmeye giden Kızılay, tadilat işlerinin uzun süreceğini söyledi. Oyuncu, ayrıca "Eşimle beraber hayal ettiğimiz evi yapmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.