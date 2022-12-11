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    CZN Burak, Katar'da David Beckham ile görüştü

    CZN Burak, Dünya Kupası sebebiyle Katar'da bulunan dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham ile yan yana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2022 - 18:31
    • Güncelleme : 11.12.2022 - 18:36
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    CZN Burak, Katar'da David Beckham ile görüştü

    Dünyaca ünlü olan birçok isim ile yan yana bulunan ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, bu sefer de dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham ile bir araya geldi.

    CZN Burak, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası öncesi "Katar'ın Futbol Kaleleri"ne ziyarette bulunan Bechkam ile fotoğraf çektirdi.

    Forma imzaladı

    Bechkam'a forma da imzalatan CZN Burak, o anları "Çok teşekkür ederim David Beckham abi" notuyla paylaştı.

    O kareler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    CZN Burak, Katar'da David Beckham ile görüştü VİDEO

    CZN Burak, Katar da David Beckham ile görüştü #1

    CZN Burak, Katar da David Beckham ile görüştü #2

    CZN Burak, Katar da David Beckham ile görüştü #3

    CZN Burak, Katar da David Beckham ile görüştü #4


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