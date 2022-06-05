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    Danla Bilic, Bodrum'da aşka geldi

    Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile iş insanı sevgilisi Yusuf Engin, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Önceki gün Demirbükü Koyu'nda görüntülenen aşıklar, denizde romantik anlar yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2022 - 13:15
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 13:20
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    Danla Bilic, Bodrum'da aşka geldi

    YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla büyük bir üne kavuşan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, en çok takip edilen isimler arasında yer alıyor.

    Geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren Danla Bilic, son zamanlarda özel hayatyla gündeme geliyor.

    Poyraz Teoman'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Yusuf Engin ile yeni bir aşka yelken açan Bilic, geçtiğimiz ocak ayında bu ilişkisini de noktalamıştı.

    Ayrılığa daha fazla dayanamayan fenomen isim, kısa bir ayrılık sürecinin ardından Instagram'dan Engin ile barıştığını duyurmuştu.

    Tatil sezonunu açtı

    Aşklarına bir şans daha veren Danla Bilic ve sevgilisi Yusuf Engin, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

    Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; ikili, önceki gün Demirbükü Koyu'nda objektiflere takıldı.

    Yeşil bikinisiyle göz dolduran Danla Bilic, denize girmekte tereddüt etti. Sevgilisinden önce denize giren Yusuf Engin, uzun süre Bilic'i ikna etmeye çalıştı.

    Danla Bilic, Bodrum da aşka geldi #1

    Denizde aşk tazelediler

    Sonunda ikna olan Bilic, kendisini hem Ege'nin mavi sularına hem de sevgilisinin kollarına bıraktı.

    Denizde romantik anlar yaşayan çift, birbirlerini öpücüklere boğarak aşk tazeledi.

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