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    Danla Bilic ve Reynmen Miami'de tatilde

    Miami'de tatil yapan Danla Bilic, daha önce sosyal medyada atıştığı Reynmen ile aynı yerden paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 11:25
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 11:44
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    Danla Bilic ve Reynmen Miami'de tatilde

    Miami'ye giden iki ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Reynmen aynı yerden paylaşım yapınca ortalığı karıştırdı.

    İkilinin Miami paylaşımları aşk iddialarını güçlendirdi. Daha sonra ikili aynı gözlükle de poz verince sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

    "Yakışmamışlar"

    Danla Bilic ve Reynmen'in pozlarını görenler "Ay yakışmazlar", "Yok ya aşk değildir" yorumları yaptı.

    Reynmen ile fotoğraf çektiren bir hayranı pozuna Danla Bilic'i de etiketleyince "Ne alaka ya?", "Ne oluyor ya" yorumları yağdı.

    Danla Bilic ve Reynmen Miami de tatilde #1

    Danla Bilic ve Reynmen Miami de tatilde #2

    Danla Bilic ve Reynmen Miami de tatilde #3


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