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Danla Biliç’ten evlilik sorularına yanıt
- Haber Merkezi
- 16.10.2022 - 15:41
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç ile Çukur’un “Celasun”u oyuncu Kubilay Aka, aşk yaşıyor.
Çiçeği burnunda çift, şarkıcı Berkay'ın konser çıkışında ilişkilerini gözler önüne serdi.
Magazin gündemine bomba gibi düşen ilişki, tam gaz devam ediyor…
Öpücüklü video
Aşklarını dolu yaşayan çiçeği burnunda çiftten, son olarak öpücüklü video da geldi.
Danla Biliç'in 6 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı sevgilisi ile samimi halleri beğeni topladı.
Biliç, Kubilay Aka'nın kendisini öptüğü anları “Koşuyor bana” notuyla paylaştı.
Kubilay Aka'dan Danla Biliç'e öpücük VİDEO
“Ne evlenmesi, benim yaşım çok küçük”
Sosyal medya fenomeni, mutlu giden ilişkisi ile ilgili ilk kez konuştu.
Biliç, “İlişkimiz çok güzel gidiyor, her şey yolunda” dedi.
Evlilik soruları yönetilen 28 yaşındaki fenomen, “Ne evlenmesi arkadaşlar, daha benim yaşım çok küçük.” diye konuştu.