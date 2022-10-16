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Danla Biliç’ten evlilik sorularına yanıt

Danla Biliç’ten evlilik sorularına yanıt

Oyuncu Kulibay Aka ile yeni bir aşka yelken açan sosyal medya fenomeni Danla Biliç, evlilik sorularına “Ne evlenmesi arkadaşlar, daha benim yaşım çok küçük” şeklinde yanıt verdi.