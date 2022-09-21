Demet Akalın 32 sene önceki fotoğrafını paylaştı

Ünlü sanatçı Demet Akalın, 1990 yılından ve 2022 yılında çekilen iki kare fotoğrafını paylaştı

Gündemi yakından takip eden şarkıcı Demet Akalın, bu defa yeni paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Instagram hesabından 1990 yılında çekilen ve 50. yaşında pasta üflerken çekilen iki fotoğrafını yayınlayan Demet Akalın, kısa sürede gündem oldu.

Güzelliği konuşuldu

Pek çok sanatçı dostunun övgü dolu yorum yaptığı Akalın, zamana meydan okuyan güzelliği ile sosyal medyanın gündemine oturdu.