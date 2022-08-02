Şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı mekanda gönderilen şampanyayı beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü.

Her yaptığı söylediği olay olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı bir mekanda yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu

Şarkısını söylediği sırada kendisine gönderilen şampanyayı içen Akalın, beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü.

"Resmen elma suyu"

Yaptığı hareketten sonra garsona "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulundu.

Akalın daha sonra garsona "Bir tane gerçek şampanya ver de..." diyerek tuhaf hareketlerde bulundu.

Akalın'ın davranışı sosyal medya kullanıcıların tepkisini çekti.

Demet Akalın, beğenmediği şampanyayı garsonun üzerine döktü ViDEO