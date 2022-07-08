Petrol
104.77
0.11%
Euro
17.478
-0.48%
Dolar
17.3097
0.24%
Altın
968.9
0.36%
Borsa
2428
0.09%
Bitcoin
377.806
7.10%
BTXN Coin
6.74
2.74%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Demet Özdemir'in ön balayı pozları

    Nişanlısı Oğuzhan Joç ile ön balayına çıkan Demet Özdemir denizin içinde poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 09:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Demet Özdemir'in ön balayı pozları

    Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç geçen günlerde nişanlanmıştı.

    Nişandan hemen sonra ön balayına çıkan ünlü çifti tatiline devam ediyor.

    Sosyal medyada 15.2 milyondan fazla takipçisi bulunan Demet Özdemir, geçen günlerde bikinili pozlarını paylaşmıştı.

    "Günaydın"

    Özdemir yeni tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı. Demet Özdemir peş peşe yayınladığı 2 gönderisine "Günaydın" notunu düştü.

    Özdemir'e kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

    Demet Özdemir in ön balayı pozları #1

    Demet Özdemir in ön balayı pozları #2

    Demet Özdemir in ön balayı pozları #3

    Demet Özdemir in ön balayı pozları #4


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Deniz Piyade Kıdemli Başçavuş Ulgar Günay'ın ailesi 4 kuşaktır Türk ordusunda
    Yaşam

    Deniz Piyade Kıdemli Başçavuş Ulgar Günay'ın ailesi 4 kuşaktır Türk ordusunda

    Everaldo'dan harika rövaşata golü
    Dünyadan futbol

    Everaldo'dan harika rövaşata golü

    Görüş Bildir