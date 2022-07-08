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Demet Özdemir'in ön balayı pozları
Nişanlısı Oğuzhan Joç ile ön balayına çıkan Demet Özdemir denizin içinde poz verdi.
- Haber Merkezi
- 08.07.2022 - 09:48
- Güncelleme : 08.07.2022 - 09:50
Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç geçen günlerde nişanlanmıştı.
Nişandan hemen sonra ön balayına çıkan ünlü çifti tatiline devam ediyor.
Sosyal medyada 15.2 milyondan fazla takipçisi bulunan Demet Özdemir, geçen günlerde bikinili pozlarını paylaşmıştı.
"Günaydın"
Özdemir yeni tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı. Demet Özdemir peş peşe yayınladığı 2 gönderisine "Günaydın" notunu düştü.
Özdemir'e kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.