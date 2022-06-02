Demet Şener'in tablosuna tepki yağdı

Sevgilisi Tolga Arman'la öpüştüğü kareyi evinde tablolayan Demet Şener, sosyal medyada takipçilerini ikiye böldü.

Bir süredir Tolga Arman ile aşk yaşayan Demet Şener, sosyal medyanın gündeminde...

14 Şubat için öpüşme pozlarını yağlı tablo yaptıran Arman, bu tabloyu Şener'e hediye etti.

Evinin baş köşesine astı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel manken Demet Şener ise bu tabloyu evinin baş köşesine astı.

Paylaşımları sosyal medyada gündem oldu

Şener, tablonun önünde elindeki çiçekle verdiği pozlara "Evim evim güzel evim. Kendime çiçek aldım, evi güzelleştiren en güzel şey çiçekler. Siz neler yaparsınız evinizi güzelleştirmek için." notunu yazdı.

"Edep kalmadı"

Şener'in gündem olan pozlarına tepkiler de beraberinde geldi. Şener'in tablonun önünde verdiği pozlar için sosyal medya kullanıcıları, "Edep kalmadı, çocuklarına yazık" yorumunu yaptı.