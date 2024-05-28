Deniz Akkaya, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme geldi.
16 yaşındaki kızının kendisini dövdüğünü ve balkona kilitlediğini açıklayan Deniz Akkaya, herkesi şaşkınlığa uğrattı.
Akkaya'nın bu açıklamasının ardından, kızının devlet korunmasına alındığı öğrenildi.
Kapısına dayanan muhabire isyan etti
Kızının koruma altına alındığı haberleri ardından bir açıklama yapan Akkaya; "Evet kendi rızamla ben gönderdim Çocuk Esirgeme'ye, burnu sürtsün diye. Bunu böyle haber yapamazsınız." ifadelerini kullandı.
Bununla kalmayan Deniz Akkaya, kapısına gelen ve bekleyen bir muhabiri kayda alarak açtı ağzını yumdu gözünü.
Sosyal medyadan paylaşım yapan Akkaya, şu ifadeleri kullandı;
"Hangi cüretle kapıma geliyorsunuz"
Neden mi sinirleniyorum? Sabah altı belki yedide yattım /kapının çalmasıyla uyandım ama zile parmağını ayırmadan basan bir manyakla !!! Hangi cüretle benim siteme giriyosunuz, kapıma öğreniyorsunuz ve kapıma kamerayla geliyorsunuz ! Hayatınızda dişe dokunur hiçbir haberi böyle takip etmiyorsunuz /siz ana haber bülteni misiniz magazinci mi?
"Bildiklerimi anlatmıyorum ama..."
Ayhan Bora Kaplan olayını, kara para aklama olayları hiç böyle tek takip etmediniz ? Yoksa haber merkezi başkanınız karısına kara para aklayan güzellik merkezlerinin birinden cip aldığı için olabilir mi ? Sizin içinizden geçerim küçük dünyanızda benden böyle öç olamazsınız. Bildiklerimi anlatmıyorum, anlatmaya başlarım!!
Ne olmuştu?
Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve kızının kendisini dövdüğünü söyleyen Deniz Akkaya, şu ifadeleri kullandı;
Beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşularım ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında bir de hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin.
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