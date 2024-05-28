Deniz Akkaya, kızının saldırısına uğradı: "Bana saldırdı, beni balkona kitledi" Eski model Deniz Akkaya, kızının kendisine saldırıp balkona kitlediğini iddia etti. Eski eşini “bir ruh hastası” diye anan Akkaya, kızı için verdiği velayet savaşının bir ömür sürdüğünü ifade etti.

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Bir dönemin en popüler mankenlerinden biri olan Deniz Akkaya, kızıyla yaşadığı problemlerle gündem oldu.

"Yanlış bir baba seçimi"

“Son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp, hayatının kabusa döndüğünü” söyleyen Deniz Akkaya twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

16 yaşında

Akkaya, 16 yaşındaki kızının ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirmesi üzerine yurt dışı planları yaptığını ve fazlasını bulduğunu, bu yüzden de telefonuna el koyduğunu dile getirdi.

"Beni 1.5 saat balkona kitledi"

Ardından kızının fiziken kendisine saldırdığını söyleyen Akkaya, "Beni 1.5 saat balkona kitledi. Komşularım ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım" açıklamasında bulundu.

"Ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim"

Sözlerine, "Polislere de karşı çıkan sonrasında bir de hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim.

"Nerede hata yaptık biliyor musunuz?"

Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin."