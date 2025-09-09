Derin Talu'nun havalimanı tarzı! Bikini ve pareoyla geldi

Eski haber spikeri artık şarkıcılık ve oyunculuk yapan Defne Samyeli’nin kızları Deren ve Derin Talu, artık annelerinden daha çok konuşuluyor. Özellikle küçük kızı Derin Talu, her paylaşımıyla olay oluyor.

TATİL DÖNÜŞÜ

Son olarak sevgilisi Tanalp Tokgöz ile bir partiden yaptığı paylaşımla çok konuşulan Derin Talu, bu sefer de havaalanına bikini ve pareo ile geldi.

"ÜSTÜMÜ DEĞİŞTİRMEYİ UNUTTUM"

Tatilden dönen Talu, üstünü değiştirmeyi unuttuğunu söyleyerek bikini ve pareoyla havalimanında video paylaştı.

Derin Talu, “Arkadaşlar üstümü değiştirmeyi unuttum. Havalimanında şu şekildeyim. Ve yine de metal dedektöründen geçerken ötürüyorum. Üstümde bikini ve pareo var. Üstümü arıyorlar.” dedi.