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    Derya Uluğ reklam karşılığı lüks tatil yapıyor

    Yazı konser vererek geçiren Derya Uluğ, sevgilisiyle Dubai'de bir otelde, otelin davetlisi olarak kalıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 07:37
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 07:43
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    Derya Uluğ reklam karşılığı lüks tatil yapıyor

    Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, bütün yaz sahneden sahneye koştu. Şarkıcı fırsat buldukça küçük kaçamaklar yapıyordu. Bu kez sevgilisi Asil Gök’ü de alıp 5 günlüğüne Dubai’ye gitti.

    Paylaşım yağdı

    Lüks bir otelin davetlisi olan çift geceliği 20 bin TL’lik suit odada kaldı. 100 bin liralık jest karşılığında Derya Uluğ otelden sık sık paylaşım yaptı.

    Derya Uluğ reklam karşılığı lüks tatil yapıyor #1

    Safari de yapıldı

    Dubai tatilinin tadını çıkaran Derya Uluğ ve Asil Gök önce çölde safariye çıktı. Çift, gündüzleri 27 derece sıcaklıktaki hav

    Akşamları ise şehrin meşhur restoranlarını ve gece kulüplerini gezdiler.anın tadını çıkarıp jet ski yaptı, plajda güneşlendi.

    Derya Uluğ reklam karşılığı lüks tatil yapıyor #2

    Derya Uluğ reklam karşılığı lüks tatil yapıyor #3

    Derya Uluğ reklam karşılığı lüks tatil yapıyor #4

    Derya Uluğ reklam karşılığı lüks tatil yapıyor #5

    Derya Uluğ reklam karşılığı lüks tatil yapıyor #6


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