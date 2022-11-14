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- Derya Uluğ reklam karşılığı lüks tatil yapıyor
Derya Uluğ reklam karşılığı lüks tatil yapıyor
Yazı konser vererek geçiren Derya Uluğ, sevgilisiyle Dubai'de bir otelde, otelin davetlisi olarak kalıyor.
- Haber Merkezi
- 14.11.2022 - 07:37
- Güncelleme : 14.11.2022 - 07:43
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, bütün yaz sahneden sahneye koştu. Şarkıcı fırsat buldukça küçük kaçamaklar yapıyordu. Bu kez sevgilisi Asil Gök’ü de alıp 5 günlüğüne Dubai’ye gitti.
Paylaşım yağdı
Lüks bir otelin davetlisi olan çift geceliği 20 bin TL’lik suit odada kaldı. 100 bin liralık jest karşılığında Derya Uluğ otelden sık sık paylaşım yaptı.
Safari de yapıldı
Dubai tatilinin tadını çıkaran Derya Uluğ ve Asil Gök önce çölde safariye çıktı. Çift, gündüzleri 27 derece sıcaklıktaki hav
Akşamları ise şehrin meşhur restoranlarını ve gece kulüplerini gezdiler.anın tadını çıkarıp jet ski yaptı, plajda güneşlendi.