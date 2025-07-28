Dilan Çıtak karıştığı kavgalarla gündemden düşmüyor

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, kavgalarıyla gündemden düşmemeye başladı.

Dün Bodrum'da olay çıkaran ve polisin "dur" ihtarına uymayan Dilan Çıtak, kendisini arabaya kilitledi.

Kaçmaya çalışırken polisin üzerine araba süren Çıtak, daha önce ise uçakta kabin memuruna saldırmış ve uzun süre konuşulmuştu.

KEDİSİ İÇİN KABİN MEMURUNA SALDIRDI

Bodrum'dan dönen ve uçak, İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak Tatlıses'e ait olduğu öğrenilen kedi, miyavlamaya başladı.

Bunun üzerine Tatlıses, kediyi pusetten çıkarıp kucağına aldı.

Uçağın İstanbul Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada kabin memuru, Tatlıses'i kediyi pusete koyması konusunda uyardı.

İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Olay nedeniyle pilot, uçağa polis ekiplerini çağırdı.

THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak Tatlıses’ten şikayetçi oldu.

Olayın ardından şikayet üzerine Dilan Çıtak Tatlıses ile kabin memuru karakolluk oldu.

Dilan Çıtak Tatlıses'in, hava yolu şirketi tarafından kara listeye alındığı öğrenilmişti.

POLİS MEMURUNA DA HAKARET ETTİ

Kabin görevlisiyle tartışarak üzerine yürüyen Dilan Çıtak Tatlıses'in uçaktan indirildikten sonra polis memuruna da hareket ettiği ortaya çıkmıştı.

Agresif tavırlar sergilemeye devam eden Dilan Çıtak Tatlıses'in, polis memuruna yönelik, “Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin, yerler seni koçum, ne olacağını sanıyorsun delikanlı?” ifadelerini kullandığı görülmüştü.