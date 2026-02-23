Ayşegül Aldinç'ten popçuları kızdıracak açıklama: "Rapçilerle düet yapmam için unutulmuş olmam lazım"

Rap müzik, dünya genelinde son 5-6 yıldır büyük bir yükseliş içinde. Türkiye'den birçok popçu, rapçilerle düet yaptı. Bir dönem pop müziğinin en çok dinlenen isimlerinden şarkıcı Ayşegül Aldinç, “Bir rapçi ile düet yapar mısınız?” sorusuna net cevap verdi.

"UNUTULMUŞ DEĞİLİM"

Aldinç, “Rapçilerle düet yapmam için unutulmuş olmam lazım. Bu benim için ‘90'ların sanatçısıyım, unutuldum ve rap yapayım da tekrar hatırlanayım’ demek. Bana göre bir şey değil. Çünkü o durumda değilim şükür." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Ayşegül Aldinç, kariyer süreci hakkında da konuştu. Aldinç, “Ben mirasyedi değilim, zengin sevgililerim de olmadı. ‘Albüm yap bana’ demedim kimseye. Ankara’da sahneye çıktım, paramı biriktirdim. Kendi albümümü kendim yaptım. Kimseye yaptırmadım. İçim de rahat etti. O dönem bir sürü var böyle yaptıranlar da neyse.” dedi.

"MELODİ YOK"

90’lı yıllarla günümüz müziğini kıyaslayan Aldinç, şöyle konuştu:

“Günümüzde pek melodi yok, söz ve isyan ağırlıklı. Eskiden klipleri olmayan şarkıların yüzüne bile bakılmazdı.”