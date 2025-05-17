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Dilan Polat, Mahsun Kırmızıgül'ü kulisinde ziyaret etti

Dilan Polat, Mahsun Kırmızıgül'ü kulisinde ziyaret etti Dilan Polat, sahne öncesi Mahsun Kırmızıgül ile kulisinde bir araya geldi ve fotoğraf çektirdi.