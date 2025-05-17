Dilan Polat, Mahsun Kırmızıgül'ü kulisinde ziyaret etti
Haber Merkezi

Dilan Polat, gündemden düşmüyor.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Polat, cezaevinden çıktıktan sonra da paylaşımlarına ara vermedi.

Bu paylaşımlar yüzünden hakkında çeşitli soruşturmalar da açılan Polat, son olarak Mahsun Kırmızıgül'ü ziyaret etti.

KULİS ZİYARETİ

Mahsun Kırmızıgül'ü ziyaret eden Dilan Polat, kuliste fotoğraf çektirdi.

Gece boyunca Mahsun Kırmızıgül'ün şarkılarıyla halay çeken Polat, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

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Adile Topçu
Editor