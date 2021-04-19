Dilara Aksüyek, Onur Bay'ın kulağını ısırdı

Cihangir'de görüntülenen Dilara Aksüyek ve Onur Bay aşka geldi.

Yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen oyuncu çift Dilara Aksüyek ve Onur Bay, önceki gün Cihangir’de görüntülendi.

Çift, kısıtlamanın olduğu cumartesi günü köpeklerini gezdirirken objektife yansıdı.

KULAĞINI ISIRDI

Aksüyek’in, sohbet sırasında ikinci kez barıştığı kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi Onur Bay’a sarılması objektiflere yansıdı. Aksüyek, ayrıca sevgilisinin kulağını ısırarak sevgi gösterisinde bulundu. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden çift, utangaç tavırlar sergiledi.