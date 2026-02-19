TİGEM’den '100 milyon liralık yarış atları kayıp' iddiasına yanıt

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 25 Aralık 2025’te Sultansuyu Tarım İşletmesi bünyesinde bir olay yaşandığını duyurdu.

Açıklamaya göre, Çiftçibaşı Tay Tavlası’nda bulunan 19 tay, henüz nedeni netleşmeyen şekilde padok servis kapısının açılması sonucu işletme sahası dışına çıktı.

TRAFİK KAZASINDA 6 TAY TELEF OLDU

İşletme dışına çıkan tayların karayoluna ulaşması üzerine meydana gelen trafik kazalarında 6 tay telef olurken, 4 tay yaralandı. 9 tay ise aynı gün sağlıklı şekilde işletmeye geri getirildi.

TİGEM, iddia edildiği gibi kayıp tay veya at bulunmadığını vurguladı.

"ZARAR 100 MİLYON DEĞİL, 800 BİN LİRA"

Açıklamada, kamuoyunda yer alan “100 milyon lira değerinde yarış atları kayıp” yönündeki haberlerin asılsız olduğu belirtilerek, telef olan 6 tayın toplam değerinin yaklaşık 800 bin lira olduğu ifade edildi.

Olayın ardından gerekli idari ve adli süreçlerin başlatıldığı, soruşturmanın Malatya Valiliği ile koordineli şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

Kurum, kamuoyunun spekülatif ve doğrulanmamış bilgilere itibar etmemesi gerektiğini bildirdi.