Dua Lipa arkadaşına göğüslerini elletti

Dua Lipa, Londra'daki konserin ardından arkadaşlarıyla eğlendi.

Avrupa turnesine çıkan dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, kıyafetleriyle son döneme damga vuruyordu.

En son Londra'da sahneye çıkan ve pembe takımıyla iddialı tarzını yine gösteren Dua Lipa, hayranlarını mest etti.

Bir Türk var

Lipa, bir grup arkadaşı ve ekibiyle birlikte doyasıya eğlendiği anları paylaşmayı ihmal etmedi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar parti yapan Lipa, eğlence anında çekilen fotoğraflarıyla olay oldu. Partide Türk fotoğrafçı Mert Alaş da vardı.

Göğüslerini elletti

Dua Lipa'nın dans ettiği sırada bir arkadaşının ünlü şarkıcının göğüslerini ellemesi dikkat çekti. Dua Lipa'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa çok sayıda yorum geldi.