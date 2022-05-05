Petrol
111
0.78%
Euro
15.73
0.48%
Dolar
14.84
0.71%
Altın
905.00
1.62%
Borsa
2431
0.00%
Bitcoin
589.865
2.05%
BTXN Coin
16.15
3.72%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Dua Lipa arkadaşına göğüslerini elletti

    Dua Lipa, Londra'daki konserin ardından arkadaşlarıyla eğlendi.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 09:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dua Lipa arkadaşına göğüslerini elletti

    Avrupa turnesine çıkan dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, kıyafetleriyle son döneme damga vuruyordu.

    En son Londra'da sahneye çıkan ve pembe takımıyla iddialı tarzını yine gösteren Dua Lipa, hayranlarını mest etti.

    Bir Türk var

    Lipa, bir grup arkadaşı ve ekibiyle birlikte doyasıya eğlendiği anları paylaşmayı ihmal etmedi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar parti yapan Lipa, eğlence anında çekilen fotoğraflarıyla olay oldu. Partide Türk fotoğrafçı Mert Alaş da vardı.

    Dua Lipa arkadaşına göğüslerini elletti #1

    Göğüslerini elletti

    Dua Lipa'nın dans ettiği sırada bir arkadaşının ünlü şarkıcının göğüslerini ellemesi dikkat çekti. Dua Lipa'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa çok sayıda yorum geldi.

    Dua Lipa arkadaşına göğüslerini elletti #2

    Dua Lipa arkadaşına göğüslerini elletti #3

    Dua Lipa arkadaşına göğüslerini elletti #4

    Dua Lipa arkadaşına göğüslerini elletti #5

    Dua Lipa arkadaşına göğüslerini elletti #6


    İlginizi Çekebilir

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Pekin'de koronavirüs tedbirleri sıkılaştırıldı
    Dünya

    Pekin'de koronavirüs tedbirleri sıkılaştırıldı

    Osayi Samuel'den Galatasaray derbisine övgü
    Futbol

    Osayi Samuel'den Galatasaray derbisine övgü

    Görüş Bildir