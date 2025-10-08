Dua Lipa, Los Angeles’ta büyüledi! Sesi de tarzı da beğeni topladı

Los Angeles’ta sahne alan ünlü şarkıcı Dua Lipa, yine sadece sesiyle değil görüntüsüyle de büyüledi.

FİLE ÇORAP SEVİYOR

İlk sahneye çıkışında file çoraplar, askılı aksesuarlar ve siyah topuklu çizmelerle dikkat çeken Dua, fit vücudunu öne çıkaran siyah büstiyer ve mini şort kombinini file eldivenlerle tamamladı.

TRANSPARAN DA TERCİH ETTİ

Konserin ilerleyen bölümlerinde ise transparan pembe taş işlemeli bir elbise giyen sanatçı, bu görünümünü beyaz iç çamaşırı takımıyla tamamlayarak hayranlarından tam not aldı.

Performansı sırasında dramatik krem rengi suni kürkten altın rengi metalik badiye geçen ünlü isim, sahnede temposunu hiç düşürmedi.

Instagram hesabından konser gecesine ait kareleri paylaşan Dua, “DALLAS, ne inanılmaz iki geceydi! Enerji, dostluk ve müzik dolu bir gösteri… Hâlâ adrenalinden uyuyamadım!” ifadelerini kullandı.