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    Dünya yıldızı Shakira için 8 yıl hapis cezası isteniyor

    Yaklaşık 15 milyon vergi kaçırmakla suçlanan ünlü sanatçı için 8 yıldan fazla hapis cezası ve 23 milyon euro para cezası istendi.
    • 29.07.2022 - 13:25
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 13:36
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    Dünya yıldızı Shakira için 8 yıl hapis cezası isteniyor

    Kolombiyalı yıldız şarkıcı Shakira, İspanya'da 15 milyon euro vergi kaçırmakla suçlandı.

    2018 yılında İspanyol savcılar, ünlü sanatçıyı 2012 ve 2014 yıllarında elde ettiği gelirlerden kaynaklı 14,5 milyon euroluk vergiyi ödemediği gerekçesiyle dava açtı.

    Avukatları itiraz etti

    Bunun üzerine yıldız sanatçının avukatları, Shakira'nın tüm vergi yükümlülüklerini yerine getirdiğini, İspanya'ya yalnızca 2015 yılında taşındığını iddia etti.

    Dünya yıldızı Shakira için 8 yıl hapis cezası isteniyor #1

    Talep edilen ceza belli oldu

    Uzlaşmak yerine suçsuzluğunu kanıtlamak yerine mahkemeye çıkma kararı alan Shakira'nın itirazları, mahkeme heyeti tarafından reddedildi ve şarkıcı hakkında talep edilen ceza belli oldu.

    8 yıldan fazla hapis cezası

    Reuters'ın haberine göre; vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın 8 yıldan fazla hapis cezası alması ve 23 milyon euro para cezası ödemesini talep edildi.

    Dünya yıldızının temsilcilerinden konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

    Dünya yıldızı Shakira için 8 yıl hapis cezası isteniyor #2


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