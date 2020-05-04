Dünyaca ünlü isimler yardım için kolları sıvadı

Ünlü şarkıcı Camilla Cabello, koronavirüs salgınında yardım toplama amacıyla başlatılan “All In Challenge” hareketine destek vererek, bağış yapan hayranlarına yeni klibinde oynama şansı tanıdı.

Ünlüler, “All In Challenge” yardım hareketi kapsamında sosyal medyada 'meydan okuma'ya devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Camila Cabello da bu meydan okumaya katıldı.

BAĞIŞ YAPANA KLİPTE ROL ŞANSI

Cabello, hayranlarına bağışta bulunmak şartıyla klibinde oynama şansı tanıdı. Cabello’nun bu önerisini gören sevenleri, kolları sıvadı.

23 yaşındaki Küba asıllı Amerikalı şarkıcı, hayranları arasından şanslı bir kişinin kendisiyle birlikte klipte rol alacağını ve birlikte koreografiyi öğreneceğini duyurdu.

AMERİKA’NIN İHTİYAÇ FONUNA YARDIM İSTEDİ

Daha önce Leonardo DiCaprio, koronavirüs salgınıyla mücadele için bağış yapan hayranlarına Martin Scorsese ve Robert De Niro ile birlikte çektikleri yeni filminde görünme şansı tanımıştı.

Instagram’da video paylaşan DiCaprio, “Kısa bir süre önce #AmericasFoodFund'u, (Amerika’nın Yiyecek Fonu) ihtiyaç duyan her ailenin bu kritik zamanda yemeğe erişmesini sağlamak için başlattık. En savunmasız topluluklarımızın desteğimize her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bu yüzden #AllinChallenge konusunda bize yardım etmenizi istiyoruz.” demişti.

ROBERT DE NIRO DA ÇAĞRIYA KATILDI

DiCaprio ayrıca, “Robert ve ben Martin Scorsese’nin yönettiği Killers of the Flower Moon adlı yeni filmde oynuyoruz. Size bir rol teklif ediyoruz, üçümüzle sette bir günü geçirme ve galaya birlikte katılma şansı.” ifadesini kullanmıştı.

BİRLİKTE TV PROGRAMI SUNMA

Komedyen ve sunucu Ellen DeGeneres de şanslı bir bağışçıya TV programını birlikte sunma şansı verirken, benzer bir çağrı yapması için Justin Timberlake'e de meydan okumuştu.

TEXAS FUTBOL MAÇINI İZLEME ŞANSI

Ünlü aktör Matthew McConaughey ise bağış yapanlara birlikte Texas futbol maçını izleme şansı tanımıştı.