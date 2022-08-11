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    Ebrar Karakurt: Geriye sadece pilavlı mevlitler kaldı

    Milli Voleyvolcu Ebrar Karakurt, Zeytinli Rock Festivali'nin iptal edilmesine tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 14:02
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    Ebrar Karakurt: Geriye sadece pilavlı mevlitler kaldı

    17-21 Ağustos tarihlerinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yapılması planlanan "Zeytinli Rock Festivali" kaymakamlık kararıyla iptal edildi.

    Organizasyon şirketinin izin talebine karışık gönderilen resmi yazıda, daha önceki festivallerde güvenlik ve asayiş sorunu olduğu belirtildi.

    "Halk rahatsız"

    Açıklamada etkinlik için, "Halkta gelen yoğun şikayetler göz önüne alınarak toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir" denildi. İptal kararı sosyal medyada tepki topladı.

    Ebrar da tepkili

    Bir tepki de Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'tan geldi. Başarılı spor hayatıyla sık sık gündeme gelen Ebrar Karakurt paylaşımında "Geriye sadece pilavlı mevlitler kaldı" diyerek konser yasaklarına tepkisini ortaya koydu.

    Ebrar Karakurt: Geriye sadece pilavlı mevlitler kaldı #1

    Ebrar Karakurt: Geriye sadece pilavlı mevlitler kaldı #2


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