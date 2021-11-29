Ebru Şallı’nın vefat eden babası Bodrum’da toprağa verildi

Manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı'nın akciğer kanserinden yaşamını yitiren babası Şükrü Şallı, toprağa verildi. Cenazeye katılan Ebru Şallı, “Uyurken melek gibi bu dünyadan ayrıldı” dedi.

Ebru Şallı'nın bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören babası Şükrü Şallı (69), dün Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evinde yaşamını yitirdi.

Babasının ölüm haberini alan manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, ilçeye geldi.

KARDEŞLERİ İLE BİRLİKTE CENAZEYE KATILDI

Şükrü Şallı’nın cenazesi, bugün ikindi zamanı Güvercinlik Sudi Özkan Camii’ne getirildi.

Cenazeye Ebru Şallı, kardeşleri, ailesi ve sevenleri katıldı.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Şükrü Şallı, Mumcular Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ebru Şallı gözyaşları içerisinde babasını uğurladı VİDEO

“UYURKEN HİÇ ACI ÇEKMEDEN OLMASI BENİ MUTLU ETTİ”

Babasının uyurken vefat ettiğini belirten Ebru Şallı, “Maalesef dün akşam evde uyurken melek gibi bu dünyadan ayrıldı. 25 yıldır biz buradayız. Ben o yüzden yazları hep buradayım. Ailem 25 yıldır burada. Annem ve babam birlikte yaşıyorlardı. Allah herkese böyle bir veda nasip eylesin, uykusunda vefat etti. Gerçekten babam çok iyi bir insandı. Açıkçası uyurken hiç acı çekmeden olması beni mutlu etti. Hep dua ediyordum, olursa öyle olsun diye. Sıralı ölüm gerçekten önemli bir şey. Allah sıralı ölüm versin. Bir gün önce konuşmuştuk, zaten her gün konuşuyorduk.” diye konuştu.