Ece Dizdar'ın gelinlik açıklaması! Hatice Aslan hediye etti

'Yasak Elma', 'Gizli Saklı', 'Sipahi' gibi dizilerden tanıdığımız ünlü oyuncu Ece Dizdar, kendisi gibi oyuncu Serdar Orçin ile önceki gün hayatını birleştirdi.

Düğünleriyle çok konuşulan çiftten Dizdar, gelinliğiyle ilgili kimsenin bilmediği bir gerçeği açıkladı.

Meslektaşı Serdar Orçin ile evlenen oyuncu Ece Dizdar, gelinliğini 17 Ağustos 1999 depreminde ailesini kaybetmesinin ardından yolunun kesiştiği manevi annesi Hatice Aslan'ın hediye ettiğini açıkladı.

"HATRI ÖMRÜNDEN UZUN"

Dizdar, "Hayatımın eşlikçisi Hatice Aslan'ın bana hediyesi bu gelinlik... Hatrı ömrümden uzun. Tıpkı Hatice gibi..." ifadelerini kullandı.