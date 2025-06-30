Ece Erken 'enişte' diyordu! Sinan Akçıl ile aşk yaşamaya başladı

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile sunucu Ece Erken'in yeni bir aşka yelken açtı.

Bir Instagram kullanıcısı, ikiliye ait bir görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

SİNAN İLE ECE EL ELE

Samsun Havaalanı'nda Sinan Akçıl ile Ece Erken'i el ele görüntülendiği belirtilirken sosyal medya fenomeni Gossip Pasta’nın yaptığı paylaşım magazin gündemini sarstı.

Sinan Akçıl, son dönemde yoğun konser temposuna rağmen Ece Erken'i yanından ayırmadı. Erken'in de konserlere eşlik ettiği iddia edildi.

"ENİŞTEM" DEMİŞTİ

Erken yıllar önce programına konuk olan Sinan Akçıl'a, "Eniştem" diyerek sarılmıştı. Erken ayrıca; o dönem Sinan Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı için sık sık, "Çok yakın arkadaşım" diyordu.