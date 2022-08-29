Ece Erken, kendisini eleştiren takipçisine cevap verdi

"Acılar çabuk unutuluyor" yorumuna Ece Erken'den yanıt gecikmedi.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy’de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etmişti.

Sosyal medyada bazı kişilerin eleştiri oklarının hedefi haline gelen Ece Erken, dün Instagram hesabından arabasında oğluyla paylaşım yaptı.

Bu paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Erken'i takdir edip, oğlu için ayakta durması gerektiğini söylerken; bazıları da Erken'i eleştirdi.

"Acılar çabuk unutuluyor"

Erken, bir takipçisinin 'Acılar çabuk unutuluyor' yorumuna kayıtsız kalamadı. Ünlü sunucu, bakın ne yanıt verdi:

"Sevdiğinizi kaybettiniz mi?"

"Sevdiğinizi kaybettiniz mi? Yaşadınız mı benim yaşadığımı? Yaşadıysanız muhatap alacağım sizi"