Ece Erken'den Alişan'a: Artık beraber olma vakti

Sunucu Ece Erken, koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden eski dostu Alişan'a zeytin dalı uzattı.

Geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan Ece Erken, bir dönem çok yakın dost oldukları Alişan'ın 6 yıl sonra Demet Akalın ile barışmasının ardından, şarkıcı ile küsmüştü.

Yaklaşık 2 yıldır görüşmeyen eski dostlardan Erken, koronavirüse yakalanan Selçuk Tektaş'ın acı haberi üzerine Alişan'a el uzattı.

"İÇİMDE BÜYÜK BİR BOŞLUK OLDU"

Erken, kardeşinin vefatı sonrası zor günler geçiren Alişan'a, "Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Bugün benim için çok zor geçti. Durup dururken ağlama krizleri, eski fotoğrafları arama, bakma. Ne kadar konuşmasam da, ki bugün yine dertleştik, konuştuk kardeşim Alişan’la, içimde çok büyük bir boşluk oldu." sözleriyle seslendi.

"ARTIK BERABER OLMA VAKTİ"

Instagram'daki paylaşımının devamında barışmayı da teklif eden Erken, "Oğlum Eymen yeterince sensiz büyüdü Alişan. Artık beraber olma vakti. Biz 20 yıl kardeştik, Allah ömür verirse daha nice yıllar devam edecek. Seni çok seviyorum. Güçlü olman lazım ve olacaksın. Selçuk da öyle isterdi. Eymen seni çok özledi, ben de." ifadelerine yer verdi.