Ece Seçkin: Unutulmaktan çok korkuyorum

Koronavirüs salgını sebebiyle evinde karantinada olan Ece Seçkin, en büyük korkusunu itiraf etti.

Şarkıcı Ece Seçkin, bir programın canlı yayın konuğu oldu. Karantina günlerinde neler yaptığını anlatan Seçkin, itiraflarıyla herkesi şaşırttı.

"GÜNDE 7 KEZ EVİ SÜPÜRÜYORUM"

Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir sahnelerden uzak olan ve evinde vakit geçiren Ece Seçkin, bu süreçte neler yaptığını anlattı. Salgın günlerinde temizlik takıntısının daha da arttığını söyleyen Seçkin, günde 7 kez evi süpürüyorum dedi.

İlk kez bu kadar evde kaldığını söyleyen Ece Seçkin, normal hayat rutinindeki her şeyi çok özlediğini söyledi. Güzel şarkıcının bu sırada gözleri doldu.

"KORKUYORUM"

Karantina sürecinin uzaması halinde en çok korktuğu şeyin unutulmak olduğunu söyleyen şarkıcı, "Sokağa çıkarım, kimse beni tanımazsam ne yaparım diye düşünüyorum. Bundan korkuyorum. Sıfırdan başlarım herhalde" dedi.

Bu günlerde en büyük destekçisinin nişanlısı olduğunu söyleyen Seçkin, "O olmasa delirirdim" dedi.