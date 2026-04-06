Eda Ece kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Hayranları yorum yağdırdı

Ünlü oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer çifti, özel hayatlarındaki mutlu karelerle sosyal medyada dikkat çekiyor.

MİNA İPEK 2 YAŞINDA

21 Haziran 2023’teki görkemli düğünlerinin ardından 4 Nisan 2024’te kızları Mina İpek’i kucağına alan Ece, kızıyla ilgili paylaşımlar da sık sık yapıyor.

Eda Ece bu defa kızının ikinci yaş gününden fotoğraf yayınladı. Güzel oyuncu, doğum günü fotoğrafına şu notu düştü:

"HEM ZOR HEM DE TARİFİ OLMAYAN BİR SEVGİ"

"İyi ki doğdun Mina'm. yazarken gözüm doluyor, hayatımın en zor ama zor ama en güzel iki yılıydı, bebek büyütmek hem zorlu hem de tarifi olmayan bir sevgi ve mutluluk..

Nice güzel yaşların olsun canım kızım, babanla ben seni o kadar çok seviyoruz ki kelimeler yetmez, ömrün hep güzellikle, iyilikle, mutlulukla, kahkahalarla dolsun. İyi ki varsın Mimi'm, annen baban hep yanında. Allah tüm çocuklarımızı korusun. Mina İpek 2"

İlk kez kızının yüzünü de gösteren ünlü oyuncu, bu nedenle gündem oldu.

Hayranlarının beğeni yağdırdığı karede Mina İpek'i annesine de babasına da benzeten oldu.