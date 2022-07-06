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    Eda Taşpınar'ın denizden çıkışı

    Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Eda Taşpınar, son olarak siyah mayosuyla verdiği pozu yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 07:41
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    Eda Taşpınar'ın denizden çıkışı

    Instagram sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Eda Taşpınar, tatil fotoğraflarını yayınlamaya devam ediyor.

    Yunanistan'da

    Her sene Yunanistan’ın eğlence adası olarak bilinen Mikonos’da tatil yapan sosyetik güzel Eda Taşpınar, bu sene de kural değiştirmedi.

    Taşpınar, şimdi ise siyah mayosuyla kamera karşısına geçti.

    Zamanının çoğunu spor yaparak geçiren Eda Taşpınar, kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.

    Eda Taşpınar ın denizden çıkışı #1

    Eda Taşpınar ın denizden çıkışı #2


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