Eda Taşpınar'ın denizden çıkışı

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Eda Taşpınar, son olarak siyah mayosuyla verdiği pozu yayınladı.

Instagram sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Eda Taşpınar, tatil fotoğraflarını yayınlamaya devam ediyor.

Yunanistan'da

Her sene Yunanistan’ın eğlence adası olarak bilinen Mikonos’da tatil yapan sosyetik güzel Eda Taşpınar, bu sene de kural değiştirmedi.

Taşpınar, şimdi ise siyah mayosuyla kamera karşısına geçti.

Zamanının çoğunu spor yaparak geçiren Eda Taşpınar, kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.