Emma Watson’ın aşırı hız nedeniyle araç kullanması yasaklandı

Harry Potter'ın yıldız isminin başı belada...

35 yaşındaki İngiliz oyuncu Emma Watson, geçen yıl 31 Temmuz akşamı İngiltere’nin Oxford kentinde mavi Audi marka aracıyla 30 mil/saat (yaklaşık 48 km/s) hız sınırı olan bir bölgede 38 mil/saat (yaklaşık 61 km/s) hızla yakalanmıştı.

EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

Watson, çarşamba günü High Wycombe Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen kısa duruşmaya katılmadı.

Mahkeme, oyuncuya 1.044 sterlin (yaklaşık 1.400 dolar) para cezası verdi ve sürücü belgesini altı ay süreyle iptal etti.

GEÇEN SENE DE ARACINA EL KONULMUŞTU

Geçen yıl şubat ayında da Stratford-upon-Avon'daki bir pub'ın önüne park ettiği gerekçesiyle polis, Watson'ın aracına el koymuştu.

O zaman oyuncunun aracı otoparkın girişini kapatmış, bir pizza restoranının müdürü, üç saatten fazla içeride mahsur kalmıştı.