Engin Hepileri: Çocuğumuz bizim çimentomuz

Engin Hepileri ve Beyza Şekerci, 'İntikam' dizisinin setinde başlayan aşklarını, Mayıs 2015'te Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen törenle nikah masasına taşımıştı. Ekim 2018'de Can'ı kucaklarına alan oyuncu çiftten Engin Hepileri, Ahmet Mümtaz Taylan’ın programı “Empati”ye konuk oldu.

Oyuncu, 5 yaşındaki oğlu Can ile ilişkisini anlattı:

“Ailemizin direği şu an Can. Hayatın anlamı ailede... İşlerden vakit bulup Beyza (Şekerci) ve Can’la aile üçgenimizi kuruyoruz. Telefonlarımızı bırakıp Can’ın odasına geçtiğimizde gerçek hayatın orada olduğunu görüyoruz. Orada çok mutlu olduğumu hissediyorum. Çimentomuz Can, o bizi yönlendiriyor.”