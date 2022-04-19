Erol Evgin, espri yaptı

Doğum gününü sahnede kutlayan Erol Evgin, yaşıyla ilgili yaptığı espriyle konsere gelenleri güldürdü.

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, önceki akşam İstanbul’da sevenleriyle buluştu.

Evgin, sahnede orkestrasının sürpriz olarak çaldığı doğum günü şarkısı ve izleyenlerin hep bir ağızdan söylediği “İyi ki doğdun Erol Evgin” sözleriyle, yeni yaşını sahnede kutladı.

Sfenks beni tanıdı

Sevenlerine teşekkür eden sanatçı, “Yeni yaşıma hayatta en sevdiğim işi yaparak, şarkı söyleyerek giriyorum ve sizlerle, ne mutlu bana.. Kaç yaşıma girdiğimi söylemeyeyim; ama fikir vermesi açısından geçen yıl Mısır’a gitmiştim, piramitleri gezerken Sfenks tanıdı beni ‘Erol Abi, biz senin şarkılarınla büyüdük’ diye seslendi” sözleriyle, konuklarına eğlenceli dakikalar yaşattı.

Sfenkslerin tarihi M.Ö. 2500’lü yıllara uzanıyor.